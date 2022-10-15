Объявление в московской многоэтажке разозлило пользователей сети

Объявление от соседей в московской многоэтажке, адресованное родителям одного из местных детей, разозлило пользователей сети. Текст обращения опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Родителям малолетнего художника, который рисует в лифе. Учитывая стоимость квартир в нашем доме удивительно, что вы не нашли средств приобрести своему чаду мольберт и краски или записать его в художественную школу. P.S. Не размножайтесь больше, пожалуйста», — говорится в сообщении.

Авторы послания также прикрепили к файлу запечатанный презерватив. Подписчики сообщества разделились на два лагеря: некоторых текст объявления позабавил, а другим показался чересчур грубым.

«Креативный подход», «Отличное объявление! Глаз радует. Воспитание детей, зависит от воспитания родителей», «По-моему, это грубо и желчно», «Фу, как грубо и по злому. Ужасно!», «Такие все правильные, жесть просто. Никто детьми не был что ли?» — прокомментировали юзеры.

Ранее объявление для владельцев авто в одном из московских районов на юго-востоке столицы заставило горожан поспорить.