Объявления в подмосковной маршрутке рассмешили пользователей сети

Объявления в подмосковной маршрутке рассмешили пользователей социальной сети «ВКонтакте». Местные жители разместили их фотографию в группе «Можайка — Можайский район ЗАО» сообщества М125.

«Если бабушке никто сейчас не уступит место,это сделаю я», «Уважаемые пассажиры! При выходе из автобуса не забывайте свои подозрительные вещи», «По телефону говорите либо тихо, либо интересно», «Об остановках прошу сообщать заранее и таким голосом, как будто вы ее проехали пять минут назад», — говорится в объявлениях.

Подписчики сообществ позитивно отреагировали на творчество водителя-юмориста. «Это настоящий шедевр», «После поездки на этом маршрутке сразу улучшится», «Про бабулю огонь! Даже представила», «Хотела бы я с таким веселым водителем ездить на работу», «От таких плакатов у пассажиров явно настроение поднимается», — написали комментаторы.

По словам одного из юзеров, в эту веселую маршрутку надо также добавить надпись: «Двери перед красивым человеком открываются автоматически».

Ранее объявление на рекламной стойке подмосковного кафе рассмешило пользователей сети.