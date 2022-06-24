В Москве заметили необычное объявление одинокого пенсионера

В Москве заметили необычное объявление о поиске женщины от одинокого пенсионера. Снимок выложили в Telegram-канале «Новости Москвы».

На фото видно, что мужчина прикрепил объявление к стенду, установленному на тротуаре. «Одинокий пенсионер из Москвы 67 лет познакомится с женщиной до 70 лет», — написано на табличке. В конце послания россиянин оставил свой номер телефона. Администрация сообщества в шутку назвала объявление заменой популярного приложения для знакомств Tinder.

Обращение пожилого мужчины тронуло и рассмешило пользователей сети. «Как это мило», «Нормальный такой подход к делу», «Уверенный в себе, время зря не теряет», — написали фолловеры. Кто-то вспомнил, что подобный метод знакомства «по анкете» был популярен в 1980-х годах, то есть в молодости пенсионера.

Ранее в Москве заметили необычное объявление о поиске жены от бывшего заключенного.