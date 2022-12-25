Москвич разместил объявление на парковке и разозлил пользователей сети

Житель Москвы в одном из столичных дворов разместил необычным способом объявление на парковке и разозлил пользователей сети. Горожанин приклеил обращение к автовладельцам на коробку и оставил ее на расчищенном от снега парковочном месте. Фото опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Занято! Скоро вернусь» — указано в записке.

Многие подписчики канала возмутились поведению москвича. Они указали, что так делать нельзя. Однако нашлись и те, кто поддержали россиянин.а

«Я бы пнул и проехал дальше», «Какие же они избиратели», «Я бы прямо на коробку встал», «Зимой тоже так хочется сделать», «Раньше осуждал такое, а когда купил машину, то поддерживаю. Люди совсем обнаглели, машины покупают, а лопатой пару раз за зиму им сложно махнуть», — прокомментировали юзеры.

Ранее житель подмосковных Мытищ повесил на парковке объявление. «Пожалуйста, уберите машину и больше никогда сюда не ставьте! Здесь у каждого очень давно свои парковочные места», — написал он, добавив, что официально он место не покупал, но «выстрадал» его.