Объявление на московском рынке рассмешило пользователей сети

Рекламное объявление заметили на прилавке со сливами на Бутырском рынке в столице. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Слива лечебная. Слабит нежно и тихо, не прерывая сна», — написано на листе бумаги, закрепленном на прилавке рядом с фруктами.

Увиденное рассмешило пользователей сети. «А утром просыпаешься в куче слив», «Лучший маркетолог», «Пожалуй, возьму малину», «Для таких целей KFC получше подходит», «А если еще и не помыть, то лечебный эффект удвоится в разы!» — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что на рынке в московских Хамовниках начали продавать фрукты по цене за 0,5 килограмма.