18:14, 10 сентября 2023
1 мин.
Объявление на московском рынке рассмешило пользователей сети
Реклама сливы на Бутырском рынке в Москве рассмешила россиян.
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Рекламное объявление заметили на прилавке со сливами на Бутырском рынке в столице. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Слива лечебная. Слабит нежно и тихо, не прерывая сна», — написано на листе бумаги, закрепленном на прилавке рядом с фруктами.
Увиденное рассмешило пользователей сети. «А утром просыпаешься в куче слив», «Лучший маркетолог», «Пожалуй, возьму малину», «Для таких целей KFC получше подходит», «А если еще и не помыть, то лечебный эффект удвоится в разы!» — прокомментировали юзеры.
Ранее сообщалось, что на рынке в московских Хамовниках начали продавать фрукты по цене за 0,5 килограмма.