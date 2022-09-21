Объявление в московском подъезде развеселило пользователей сети

Фотографией вывешенного в одном из столичных подъездов объявления об охоте на «свинью» поделился Telegram-канал «Москва Live». Текст послания развеселил пользователей сети.

«Хоум-квест "Поймай свинью". Легенда: на четвертом, пятом, шестом или девятом этаже живет свинья. Питается овощами и другой лабудой. Продукты свой жизнедеятельности ленивая свинья выкидывает с балкона на улицу, считая, что за ней должны убирать. Задача: Изловить свинью, ткнуть рылом в оставленный ею мусор, проинформировать соседей о месте ее обитания путем нанесения соответствующей маркировки на входную дверь, чтобы мы знали, из кого делать шашлык на праздники», — говорится в тексте объявления.

За поимку «преступника» обещаны награды в виде уважения соседей, ликвидации антисанитарии и безграничного человеческого спасибо. «Также возможна благодарность в виде тортика, бутылочки пенного или красного вина», — подписано внизу мелким шрифтом.

Из текста поста следует, что завелась «свинья» в Гольяново. Несколько сотен человек одобрили инициативу автора письма и посмеялись над манерой его изложения.

Ранее фото нецензурного объявления для автомобилистов на Симферопольском шоссе в Москве попало в сеть. Увиденное рассмешило юзеров.