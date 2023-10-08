Объявление с оскорблениями в московском дворе возмутило пользователей сети

Объявление с оскорблениями и угрозами заметили в московском дворе. Фотография послания была опубликована в Telegram-канале «Соколиная Гора/ВАО М125». Пользователи сети возмутились текстом сообщения.

«Суки, которые здесь разбрасывают еду для крыс, поймаю и заставлю съесть!» — написал автор. Он прикрепил лист бумаги на вентиляционной трубе, рядом с которой, по всей видимости, местные жители подкармливают птиц.

«Да уж, грубияны», «Потом мы удивляемся, что дети матерятся — начитаются плохих слов из таких объявлений», «Угрозы ничего не решат», «Вообще, могли бы и кормушку какую поставить», — прокомментировали ситуацию юзеры.

Ранее необычное объявление заметили в лифте подмосковной многоэтажки.