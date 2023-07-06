Объявление в подмосковном парке рассмешило пользователей сети

Необычное объявление появилось на территории парка Малевича в подмосковном Одинцове. Его текст рассмешил подписчиков Telegram-канала «Что там в Москве?»

«В этом водоеме водятся акулы! А что еще нам придумать, чтобы вы не купались?» — говорится в предупреждении.

«Смешно», «Надо было писать "пираньи"! Более реалистично», «"Вода с химикатами" подойдет», «Если бы написали про сомов, то люди точно бы испугались», «Надо запустить в пруд пластиковые фекалии, пусть плавают», — прокомментировали юзеры.

Ранее на территории ВДНХ установили новые питьевые фонтаны и запретили из них пить.