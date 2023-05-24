Объявление в подъезде московской многоэтажки разозлило пользователей сети

Объявление в подъезде многоэтажки разозлило пользователей социальной сети «ВКонтакте». На опубликованной в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» фотографии запечатлено обращение москвича к соседям с требованием убрать зловонный запах.

«Помойте стену и свою псину, запах из вашей квартиры чувствует весь подъезд», — написал автор послания. Кто-то от руки фломастером приписал номер квартиры, и уточнил, что речь идет не о запахе, а о вони. Под объявлением приклеены два продолжения. На первом листочке написано: «И три пони на балконе. И скунс», а на втором оставлен номер телефона «хорошего психиатра».

Пользователи сети посочувствовали москвичам. «Если такой крик души у соседей, видимо, вонь там приличная. Хозяину стоило бы задуматься», «Очень жаль соседей, живущих в этом доме», «Наверняка, неадекват. Вот бывает же, что с соседями не везет по-крупному», — отреагировали юзеры.

Некоторые фолловеры предложили варианты разрешения конфликта. Одни рекомендовали обратиться к участковому, другие дали совет решить вопрос самостоятельно «с применением грубой силы».

Ранее объявление для пассажиров в машине такси развеселило пользователей сети.