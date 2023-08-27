17:28, 27 августа 2023
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Объявление в подъезде о громких утехах соседки развеселило москвичей
Жители московской многоэтажки коллективно пожаловались на громкие утехи соседки.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Объявление в столичном подъезде о громких утехах соседки опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Жильцы коллективно пожаловались на женщину, мешающую окружающим криками.
«Уважаемые соседи с 9-го этажа! Заткните рот своей симулянтке. День и ночь покоя нет. Может, кляп ей в рот? Это уже перебор», — гласит текст листовки. Обращение подписано жителями 8-го этажа.
Объявление заметили в доме №7 по Борисовскому проезду. «Крик души» соседей развеселил пользователей сети и набрал несколько тысяч лайков.
Ранее необычное объявление появилось в лифте многоэтажки в поселении Московский. Жильцы массово пожаловались на справляющих малую нужду в подъезде.