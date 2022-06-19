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Жители Подмосковья отреагировали на объявления с зеркалами от уличного художника

Жители Подмосковья отреагировали на объявления с зеркалами от уличного художника
Кадр: страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

На улицах подмосковных Химок появились необычные арт-объявления с посланиями с зеркалами. Жители города отреагировали на данный перфоманс в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки».

Стрит-арт представляет из себя якобы объявление, где вместо информации об услуге расположено небольшое зеркало с надписью «разреши», а на отрывных листах вместо телефонных номеров слова «грустить», «любить», «получать» и так далее.

Некоторые пользователи задались вопросом в чем смысл данного перфоманса. Другие, глядя на необычный стрит-арт написали: «Начинаю новую жизнь с нуля».

Однако большинство негативно отреагировали на уличное творчество неизвестного художника. «У кого-то много свободного времени, чтобы тратить его на такую хрень, не верю, что в этом есть офигенный смысл», «Как это тупо и скучно. Тьфу», — написали подписчики сообщества.

Ранее необычное объявление в лифте подмосковной многоэтажки развеселило россиян.

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