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Очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве попала на видео

Очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве попала на видео
Кадр: Рупор Москвы / Youtube

Жители Москвы выстроились в огромную очередь, чтобы купить еду в одном из немногих оставшихся ресторанов «Макдоналдс» в Москве. Видео с места опубликовал YouTube-канал «Рупор Москвы».

Сообщается, что кадры сделаны на Ленинградском вокзале, где одна из точек быстрого питания пока продолжает работать. На записи видно, что очередь из желающих перекусить знаменитым фастфудом вышла далеко за пределы ресторана.

Также стало известно, что в столице продолжают работу 12 ресторанов «Макдоналдс». Точки общепита на втором этаже Ленинградского вокзала, в аэропортах Шереметьево и Домодедово открыты и работают в обычном режиме. Кроме того, приобрести фирменную еду сети можно в окнах «МакЭкспресс», открытых у ряда станций столичного метро.

Ранее очередь в московский магазин-конкурент IKEA попала на видео.

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