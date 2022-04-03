Очередь в открытый «Макдоналдс» в Москве попала на видео

Жители Москвы выстроились в огромную очередь, чтобы купить еду в одном из немногих оставшихся ресторанов «Макдоналдс» в Москве. Видео с места опубликовал YouTube-канал «Рупор Москвы».

Сообщается, что кадры сделаны на Ленинградском вокзале, где одна из точек быстрого питания пока продолжает работать. На записи видно, что очередь из желающих перекусить знаменитым фастфудом вышла далеко за пределы ресторана.