Автомобильная очередь в новый «Макдоналдс» попала на видео в Подмосковье

Пользователи в комментариях ответили, что ажиотаж был связан с открытием ограниченного количества ресторанов Москве и Подмосковье. По их словам, свою роль сыграли праздничные дни и повсеместная реклама нового фастфуда.

При этом некоторые фолловеры написали, что приезжали во «Вкусно и точка» в дни открытия, но очередей не было. «Не было днем очередей. Спокойно проехали, забрали заказ. Заказывали онлайн, но нужно было через кассу отметиться все равно», «Днем заезжал пробок не было. Причем, очереди тоже не было. Хотя Макдак был на половину заполнен», — рассказали жители Подмосковья.

Ранее стало известно, что в Москве появилась пародия на «Макдоналдс» после ребрендинга.