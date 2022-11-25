Длинная очередь на вход в закрывающийся магазин COS в Москве попала на видео

«На кадрах — COS в "Афимолле". Очередь растянулась еще до открытия магазина. Полки в магазине практически пустые, но есть возможность забрать последние вещи со скидкой, говорят шопоголики», — подписали видеозапись администраторы канала.

На данный момент H&M уже закрыл около 80 процентов своих точек в России. Флагманский магазин на Тверской улице в столице закроется уже на следующей неделе, 30 ноября.

Ранее россиян возмутили очереди в магазин в московском ТЦ. «Позорище», «Народ совсем с ума сошел! Больше негде одежду купить, что ли?» — написали фолловеры. Ажиотаж был вызван распродажей, устроенной H&M.