Город
Сегодня в 22:31
1 мин.

Километровая очередь в московский «Макдоналдс» попала на видео

Километровая очередь в московский «Макдоналдс» попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Километровая очередь, состоящая из желающих поесть фаст фуд, была замечена в одном из торговых павильонов Москвы. Огромная очередь из людей попала на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По данным администраторов канала, ролик был сделан на Ленинградском вокзале, где расположен один из трех работающих «Макдоналдсов» в Москве. Еще два из них находятся в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Заведения работают по франшизе.

На кадрах видно, что очередь начинается еще с эскалаторов, расположенных в центральной части этажа. При этом в самой торговой точке работает один человек, стоящий за кассой, и двое, осуществляющие выдачу заказов.

Ранее очевидцы заметили и сняли на видео полный зал посетителей в закрытом «Макдоналдсе» в центре Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.