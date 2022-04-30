Километровая очередь в московский «Макдоналдс» попала на видео
Километровая очередь, состоящая из желающих поесть фаст фуд, была замечена в одном из торговых павильонов Москвы. Огромная очередь из людей попала на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
По данным администраторов канала, ролик был сделан на Ленинградском вокзале, где расположен один из трех работающих «Макдоналдсов» в Москве. Еще два из них находятся в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Заведения работают по франшизе.
На кадрах видно, что очередь начинается еще с эскалаторов, расположенных в центральной части этажа. При этом в самой торговой точке работает один человек, стоящий за кассой, и двое, осуществляющие выдачу заказов.
Ранее очевидцы заметили и сняли на видео полный зал посетителей в закрытом «Макдоналдсе» в центре Москвы.