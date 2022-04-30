Километровая очередь в московский «Макдоналдс» попала на видео

По данным администраторов канала, ролик был сделан на Ленинградском вокзале, где расположен один из трех работающих «Макдоналдсов» в Москве. Еще два из них находятся в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Заведения работают по франшизе.

На кадрах видно, что очередь начинается еще с эскалаторов, расположенных в центральной части этажа. При этом в самой торговой точке работает один человек, стоящий за кассой, и двое, осуществляющие выдачу заказов.

Ранее очевидцы заметили и сняли на видео полный зал посетителей в закрытом «Макдоналдсе» в центре Москвы.