10:15, 15 июля 2023
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Очередь на задержанный рейс Анталья — Москва попала на видео
Вылет рейса Анталья — Москва задержали на 11 часов из-за технических проблем.
Рейс Анталья — Москва задержали на 11 часов из-за технических проблем. Видео очереди из аэропорта опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
В салоне самолета пассажирам после посадки сообщили о неполадках с воздушным судном. На кадрах видно, как десятки путешественников выстроились в линию в зале ожидания. Борт улетел в Москву ближе к утру с задержкой, уточнил источник.
Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах Москвы и Антальи из-за ремонтных работ. В российских и турецких аэропортах образовались длинные очереди.