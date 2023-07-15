Очередь на задержанный рейс Анталья — Москва попала на видео

В салоне самолета пассажирам после посадки сообщили о неполадках с воздушным судном. На кадрах видно, как десятки путешественников выстроились в линию в зале ожидания. Борт улетел в Москву ближе к утру с задержкой, уточнил источник.

Ранее сотни пассажиров застряли в аэропортах Москвы и Антальи из-за ремонтных работ. В российских и турецких аэропортах образовались длинные очереди.