Огромная очередь на автобусной остановке в Подмосковье попала на фото
На автобусной остановке в Котельниках собралась огромная очередь. Длинная вереница людей попала на фото в Telegram-канал «Подмосковье №1».
По данным канала, десятки человек ожидают автобус №324 до города Бронницы. На кадрах видно, что жители Подмосковья собрались у остановки ранним утром, когда на улице еще было темно.
Комментаторы отметили недальновидность такого поведения и напомнили, что существует альтернативный способ доехать до Бронниц. «Хорошо, до Рязани не стоят очереди на автобусы. Хоть там люди додумались, что можно на электричке добраться все-таки», — отметил фолловер.
Ранее в сети опубликовали снимки огромных очередей на общественный транспорт в ЖК «Пригород Лесное». На фотографиях видно, что очередь достигает нескольких десятков метров.