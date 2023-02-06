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11:35, 06 февраля 2023
1 мин.

Огромная очередь на автобусной остановке в Подмосковье попала на фото

Огромная очередь на автобусной остановке в Подмосковье попала на фото
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На автобусной остановке в Котельниках собралась огромная очередь. Длинная вереница людей попала на фото в Telegram-канал «Подмосковье №1».

По данным канала, десятки человек ожидают автобус №324 до города Бронницы. На кадрах видно, что жители Подмосковья собрались у остановки ранним утром, когда на улице еще было темно.

Комментаторы отметили недальновидность такого поведения и напомнили, что существует альтернативный способ доехать до Бронниц. «Хорошо, до Рязани не стоят очереди на автобусы. Хоть там люди додумались, что можно на электричке добраться все-таки», — отметил фолловер.

Ранее в сети опубликовали снимки огромных очередей на общественный транспорт в ЖК «Пригород Лесное». На фотографиях видно, что очередь достигает нескольких десятков метров.

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