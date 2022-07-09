Очевидцы сняли на фото огромную очередь из людей у главной мечети Москвы

У главной мечети Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира» очевидцы заметили и сняли на фото огромную очередь из людей. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».

В субботу, 9 июля, в Москве массово отмечают крупный мусульманский праздник Курбан-байрам. С утра в столичных мечетях проходят праздничные молитвы.

В этот день с праздником всех мусульман поздравил президент России Владимир Путин. Его обращение было размещено на сайте Кремля. Глава государства отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный и духовный смысл, а также служит объединению людей, сбережению любви, добра и милосердия.

Ранее стало известно, что в Москве в день мусульманского праздника Курбан-байрам в столице ограничат движение транспорта по шести улицам. Ограничения коснутся улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца и других участков дорог. Транспорт здесь не сможет проехать до 11 утра субботы, 9 июля.