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Очевидцы сняли на фото огромную очередь из людей у главной мечети Москвы

Очевидцы сняли на фото огромную очередь из людей у главной мечети Москвы
Фото: телеграм-канал «Москвач. Новости Москвы»

У главной мечети Москвы, недалеко от станции метро «Проспект Мира» очевидцы заметили и сняли на фото огромную очередь из людей. Снимок опубликовали в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».

В субботу, 9 июля, в Москве массово отмечают крупный мусульманский праздник Курбан-байрам. С утра в столичных мечетях проходят праздничные молитвы.

В этот день с праздником всех мусульман поздравил президент России Владимир Путин. Его обращение было размещено на сайте Кремля. Глава государства отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный и духовный смысл, а также служит объединению людей, сбережению любви, добра и милосердия.

Ранее стало известно, что в Москве в день мусульманского праздника Курбан-байрам в столице ограничат движение транспорта по шести улицам. Ограничения коснутся улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца и других участков дорог. Транспорт здесь не сможет проехать до 11 утра субботы, 9 июля.

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