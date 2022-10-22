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10:42, 22 октября 2022
1 мин.

Выстроившаяся ночью очередь у Большого театра попала на видео

Выстроившаяся ночью очередь у Большого театра попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В ночь на субботу, 22 октября, у касс Большого театра выстроилась очередь. Ролик с места событий опубликовала в своем Telegram-канале «Москва 24».

В пятницу, 21 октября, в театре началась продажа билетов на балет «Щелкунчик». В кадр попало столпотворение, вызванное стартом продаж.

На первом этапе билеты можно будет приобрести только в кассе. На сайте они станут доступны 24 и 31 октября, а также 7 ноября, однако указанные даты могут меняться.

Ажиотаж вокруг билетов на знаменитый балет наблюдался и в 2021 году. Десятки людей стояли на морозе в ожидании браслетов, которые дают право приобрести билет на знаменитую постановку. Многие покупатели ночевали у театра.

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