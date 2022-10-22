Выстроившаяся ночью очередь у Большого театра попала на видео

В пятницу, 21 октября, в театре началась продажа билетов на балет «Щелкунчик». В кадр попало столпотворение, вызванное стартом продаж.

На первом этапе билеты можно будет приобрести только в кассе. На сайте они станут доступны 24 и 31 октября, а также 7 ноября, однако указанные даты могут меняться.

Ажиотаж вокруг билетов на знаменитый балет наблюдался и в 2021 году. Десятки людей стояли на морозе в ожидании браслетов, которые дают право приобрести билет на знаменитую постановку. Многие покупатели ночевали у театра.