Огромная очередь в столичном аэропорту попала на видео

По словам пассажиров, они более полутора часов простояли на паспортном контроле, при этом очередь практически не двигалась.

В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что Внуково работает в штатном режиме.

Ранее во Внуково произошел сбой в работе системы обработки багажа. Огромные очереди из пассажиров попали на видео.