09:37, 22 октября 2023
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Огромная очередь в столичном аэропорту попала на видео
Огромная очередь выстроилась на паспортном контроле в аэропорту Внуково.
Кадр: Telegram-канал Baza
На паспортном контроле в столичном аэропорту Внуково выстроилась огромная очередь. Столпотворение попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Baza.
По словам пассажиров, они более полутора часов простояли на паспортном контроле, при этом очередь практически не двигалась.
В пресс-службе аэропорта сообщили РБК, что Внуково работает в штатном режиме.
Ранее во Внуково произошел сбой в работе системы обработки багажа. Огромные очереди из пассажиров попали на видео.