Очередь за билетами у Большого театра попала на видео

Увиденное вызвало разные эмоции у пользователей сети — кого-то удивило, а кого-то развеселило. «А чего такой ажиотаж то?!», «Выглядит так, будто эти билеты бесплатно раздают», «А места в очереди продаются?», «Каждый год одно и то же», «Люди с ума сошли», «Тяга к прекрасному…», «Вот из-за них я не могу сходить десятый год!», «Это официальная очередь!» — написали они в комментариях.

Ранее огромная очередь из такси у «Москва-Сити» попала на видео.