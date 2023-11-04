Очередь за билетами у Большого театра попала на видео
Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» развеселила пользователей сети.
Очередь у Большого театра за билетами на новогодний балет «Щелкунчик» попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
По сообщению автора, более 500 человек собрались у здания театра за сутки до старта продаж билетов на спектакли, которые пройдут 23-28 декабря.
Увиденное вызвало разные эмоции у пользователей сети — кого-то удивило, а кого-то развеселило. «А чего такой ажиотаж то?!», «Выглядит так, будто эти билеты бесплатно раздают», «А места в очереди продаются?», «Каждый год одно и то же», «Люди с ума сошли», «Тяга к прекрасному…», «Вот из-за них я не могу сходить десятый год!», «Это официальная очередь!» — написали они в комментариях.
Ранее огромная очередь из такси у «Москва-Сити» попала на видео.