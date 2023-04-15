Очередь за куличами в Москве попала на видео

Москвичи выстроились в очередь за куличами на Рязанском проспекте и попали на видео, опубликованное в группе «Рязанский проспект (Рязанка). М125» в социальной сети «ВКонтакте».

«У "Палыча" на Рязанском ажиотаж — все пришли за куличами. И ведь такое не первый год», — отметил автор поста. В ролике люди собрались у магазина, расположенного в жилом доме.