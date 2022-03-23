Очередь за пончиками в Москве заинтересовала россиян

Москвичи выстроились в очередь за пончиками в районе Останкино и попали на фото. Снимок, заинтересовавший россиян, выложили в группе «Интересная Москва» во «Вконтакте».

На снимке видно, что в очереди за угощением стоят более 20 человек. «Запасаются, видать», — пошутила администрация сообщества.

Ажиотаж вокруг покупки пончиков вызвал у комментаторов недоумение. «Это в наше время? Что за пончики такие волшебные, что за них такая очередь огромная выстроилась? Может, там какая-то особая рецептура», — озадачились подписчики. Кто-то заявил, что стоять по 30 и более минут, чтобы попробовать быстрые углеводы, бессмысленно. «Через 20 минут забудете, что было вкусно, а вот надпочечники не простят», — предупредил юзер.

Спросу на пончики в Останкино быстро нашлось объяснение. «Там одни из самых лучших пончиков в городе! И все это знают», — рассказали в комментариях. Юзерам пояснили, что кондитерские изделия в небольшой палатке изготавливают еще с 1960-х годов. «Рекомендую. Технология такая, что их впрок не приготовишь», — заключила одна из комментаторов.

Ранее знаменитая пончиковая в Останкино уже становилась предметом обсуждений в сети. По словам пользователей, небольшое кафе пользуется популярностью не одно десятилетие.