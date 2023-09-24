В Москве резко вырос спрос на один тип жилья

О резко возросшем спросе на жилье в новостройках премиум-класса в Москве сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитики агентства Dolgov PRO. Всплеск активности покупателей в августе 2023 года сопоставим с пиком спроса в марте 2022 года.

«Средняя цена "квадрата" в бизнес-классе выросла до 450 тысяч рублей. Это на три процента выше, чем в июле», — сообщил гендиректор агентства Дмитрий Долгов.

Наибольшим спросом пользуются новостройки на юге, северо-западе и западе столицы. 60 процентов покупателей — москвичи, как правило, бизнесмены с доходом от 500 тысяч до миллиона рублей. По словам Долгова, элитная недвижимость чаще всего приобретается для собственного проживания, при этом более половины сделок были совершены с привлечением ипотечных кредитов.

Ранее стало известно об округах Москвы с максимально подорожавшим первичным жильем.