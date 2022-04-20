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Москвичи начали больше интересоваться одним видом отдыха

Москвичи начали больше интересоваться одним видом отдыха
Фото: Globallookpress.com

Москвичи начали больше интересоваться одним видом отдыха, предпочитая другим вариантам проведения досуга посещение музеев и выставок. Об этом свидетельствует среднесуточная выручка заведений за месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

«В марте среднесуточное число чеков на покупку билетов в музеи возросло до 21 тысяч рублей, что на 30,2 процента больше февральских значений. Во многом этому способствовала отмена в начале марта QR-кодов, масочного режима и других антиковидных ограничений, а открытие новых выставок и экспозиций лишь повысило активность москвичей к посещению музеев», — объяснил рост спроса на культурные мероприятия глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Он добавил, что среднесуточные обороты музеев при этом выросли за месяц на 34 процента — с 12,8 миллиона рублей до 17,2 миллиона.

Лидерами по посещаемости стали три музея в Москве: почти 100 тысяч человек в марте посетили музей-заповедник «Царицыно», 63 тысячи сходили в Мультимедиа Арт Музей и 65 тысяч побывали в Государственном Дарвиновском музее.

Ранее были названы самые востребованные места отдыха у жителей и гостей столицы. В число самых востребованных музеев вошли Третьяковская галерея, «Манеж» и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

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