Вооруженный ножом разбойник напал на сотрудниц кредитного офиса в Подмосковье

Разбойник с ножом напал на сотрудниц офиса микрофинансовой компании в подмосковном городе Раменское и попал на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, налетчик в черном плаще, бандане, очках и медицинской маске ворвался в учреждение в дневное время. Он напал на одну из работниц с ножом и затащил ее в подсобку, где сидела другая сотрудницы фирмы. По требованию мужчины женщины отдали ему более 100 тысяч рублей. После того, как грабитель скрылся, они обратились в полицию.