Вооруженный ножом разбойник напал на сотрудниц кредитного офиса в Подмосковье
Разбойник с ножом напал на сотрудниц офиса в Раменском и попал на видео.
Разбойник с ножом напал на сотрудниц офиса микрофинансовой компании в подмосковном городе Раменское и попал на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».
По данным ведомства, налетчик в черном плаще, бандане, очках и медицинской маске ворвался в учреждение в дневное время. Он напал на одну из работниц с ножом и затащил ее в подсобку, где сидела другая сотрудницы фирмы. По требованию мужчины женщины отдали ему более 100 тысяч рублей. После того, как грабитель скрылся, они обратились в полицию.
Подозреваемого в совершении разбойного нападения ранее судимого гражданина Украины задержали в Санкт-Петербурге. Он признался, что успел потратить деньги на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Мужчину арестовали. Предположительно, он совершил серию аналогичных преступлений.
Ранее вооруженный ножом налетчик напал на сотрудника отеля в Москве и попал на видео.