В Москве иностранцев ограбили на 76 тысяч долларов при попытке обмена валюты, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Потерпевшие нашли в интернете предложение об обмене валюты по выгодному курсу. Контрагенты назначили встречу возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Прибыв по указанному адресу, мужчины сели в автомобиль премиум-класса, однако в салоне оказались злоумышленники. Угрожая похожим на пистолет предметом, они забрали свыше 76 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

По словам представителя МВД, опасаясь за свою жизнь, потерпевшие выпрыгнули из машины, а нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Четверо подозреваемых были задержаны в Твери, у них изъяли большую часть похищенных денег. Расследование продолжается.

Ранее россиянин лишился десятков тысяч долларов при попытке обмена валюты. По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний молодой человек.