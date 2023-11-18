Ограбление со стрельбой попало на видео в Москве

Ограбление со стрельбой на Пресненском Валу в Москве попало на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры. По данным ведомства, неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись места происшествия.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (статья 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.