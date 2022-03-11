В России сняли ограничения на полеты в восемь стран

Россия сняла введенные из-за пандемии ограничения на полеты в восемь стран. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства России сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что авиакомпании должны будут соблюдать постановление главного санитарного врача России «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

Ранее стало известно, что российская авиакомпания S7 Airlines сообщила об отмене ряда рейсов из Москвы в зарубежные страны.