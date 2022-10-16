Охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД попал на видео

«Утром МКАДе в районе Бирюлево загорелась машина. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — подписали авторы канала.

По информации Telegram-канала «Москва 24», авто загорелось на внутренней стороне автодороги между Каширским шоссе и Липецкой улицей.

Ранее возгорание бензовоза и автосервиса произошло на территории Новой Москвы. Сообщалось о двух пострадавших в результате пожара. ЧП попало на видео.