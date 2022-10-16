09:41, 16 октября 2022
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Охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД попал на видео
Кадр: видео Telegram-канал «Что там в Москве?»
На видео попал охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД. Ролик в воскресенье, 16 октября, опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Утром МКАДе в районе Бирюлево загорелась машина. Есть ли пострадавшие — неизвестно», — подписали авторы канала.
По информации Telegram-канала «Москва 24», авто загорелось на внутренней стороне автодороги между Каширским шоссе и Липецкой улицей.
Ранее возгорание бензовоза и автосервиса произошло на территории Новой Москвы. Сообщалось о двух пострадавших в результате пожара. ЧП попало на видео.