Около полусотни рейсов не смогли утром приземлиться в Москве

Четыре московских аэропорта не приняли около полусотни рейсов утром понедельника, 21 августа, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации.

По информации ведомства, ограничения на полеты коснулись аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево и Жуковский. В 45 пассажирских авиалайнеров вместо столицы приземлились на запасных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

В Росавиации уточнили, что с 9:00 все четыре московских аэропорта работают в штатном режиме. В ближайшее время туда доставят пассажиров отправленных в другие города рейсов.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву.