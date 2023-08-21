09:49, 21 августа 2023
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Около полусотни рейсов не смогли утром приземлиться в Москве
Четыре московских аэропорта не приняли 45 рейсов .
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Четыре московских аэропорта не приняли около полусотни рейсов утром понедельника, 21 августа, сообщает официальный Telegram-канал Росавиации.
По информации ведомства, ограничения на полеты коснулись аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево и Жуковский. В 45 пассажирских авиалайнеров вместо столицы приземлились на запасных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.
В Росавиации уточнили, что с 9:00 все четыре московских аэропорта работают в штатном режиме. В ближайшее время туда доставят пассажиров отправленных в другие города рейсов.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника на Москву.