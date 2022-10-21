Названы самые популярные округа Москвы для покупки жилья на этапе строительства

Самые популярные округа Москвы для покупки жилья на этапе строительства назвали в столичном управлении Росреестра.

Лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в сентябре стала Новая Москва — 21,2 процента, или 2229 первичных договоров. На второй строчке в рейтинге расположился Юго-Восточный административный округ с 14,6 процента, или 1534 ДДУ, а на третьей — Западный — 12,6 процента, или 1324 ДДУ. Северо-Западный округ с 12,5 процента договоров оказался на четвертом месте, а замкнул пятерку лидеров с 10,3 процента ДДУ Северо-Восточный административный округ.

По информации Росреестра, меньше всего сделок в строящихся домах заключили в Зеленоградском и Центральном административных округах. Их доля составила 0,97 процента (102 ДДУ) и 1,97 процента (207 ДДУ).

Ранее в Москве выявлен округ-лидер по количеству переезжающих по программе реновации. В июле — сентябре им стал ЮВАО, с его жителями заключено 1070 договоров.