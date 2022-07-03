Названы округа Подмосковья с самыми дорогими квартирами

Реутов, Долгопрудный и Химки стали городскими округами Подмосковья с самыми дорогими квартирами. Это следует из документа, опубликованного Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Ведомство утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в округах региона на третий и четвертый кварталы 2022 года. Средняя стоимость квадратного метра в Реутове составляет 207 тысяч рублей, в Долгопрудном — 197 тысяч, в Химках — 190 тысяч.

Регионами с самой недорогой недвижимостью названы Зарайск, Лотошино и Серебряные пруды. Приобрести в них квартиру можно по цене 48-49 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что жилье в Москве продолжило дешеветь. Снижение цен в столице зафиксировано второй месяц подряд.