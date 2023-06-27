Определены округа Подмосковья с максимально подешевевшим загородным жильем

Округа Подмосковья с максимально подешевевшим загородным жильем называет РБК со ссылкой на специалистов компании «Инком-Недвижимость».

По данным аналитиков, с января по июнь 2023 года сильнее всего — на 7,4 процента — средняя стоимость такого типа недвижимости упала в городском округе Серебряные пруды, сегодня она составляет 1,1 миллиона рублей за лот.

Второе место в рейтинге занимает Рузский округ, где цены на загородные дома стали ниже на 7,2 процента и достигли 3,91 миллиона рублей за объект. На третьей позиции Талдомский округ со снижением цен на 6,9 процентов (до 1,53 миллиона рублей за дом).

В пятерку лидеров также вошли городской округ Люберцы (минус 4,3 процента, до 11,05 миллиона рублей) и городской округ Чехов (минус 4,2 процента, до 5,46 миллиона рублей).

Ранее аналитики призвали внимательнее относиться к самым дешевым предложениям аренды дач в Подмосковье.