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В Москве названы округа с самым высоким спросом на новостройки

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В Москве названы округа с самым высоким спросом на новостройки
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве названы округа с самым высоким спросом на новостройки. 75 процентов сделок, совершенных с января 2021 года по февраль 2022, пришлось на пять административных округов столицы, говорится в предоставленных «РБК-Недвижимости» материалах агентства недвижимости «Азбука жилья».

Риелторы сообщили, что 21 процент сделок зафиксирован на юго-востоке, 15 процентов — на западе столицы, 12 процентов — на севере. Доля Северо-Западного административного округа составила 13 процентов, Южного — 12 процентов. Такие объемы продаж специалисты связывают с большим количеством предложений именно в этих округах.

Эксперты отметили, что больше всего сделок с апартаментами было совершено на севере столицы. 52 процента всех продаж этого типа недвижимости в строящихся корпусах пришлось на СЗАО, СВАО и САОЮ, говорится в сообщении.

В «Азбуке жилья» отмечают, что юго-восток лидирует в массовом сегменте (26 процентов всего объема реализации) и по продажам новостроек на этапе котлована (24 процента). Это объясняется быстрым развитием новых проектов на бывших промышленных территориях.

При этом риелторы прогнозируют, что в текущем году спрос на новостройки будет смещаться в другие округа. По их словам, это произойдет вслед за выводом в продажу новых жилых комплексов.

Ранее заместитель директора департамента аренды квартир одного из самых крупных российских агентств недвижимости Оксана Полякова дала прогнозы изменений цен на российском рынке аренды жилья.

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