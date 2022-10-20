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11:26, 20 октября 2022
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Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян

Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян
Кадр: @buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видео с фестиваля «Жара Cool Fest», где она предстала перед публикой в образе, заимствованном у американской звезды Ким Кардашьян. Пользователи сравнили внешний вид знаменитостей.

На фестиваль, прошедший в подмосковном Красногорске 19 октября, телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками. Образ она дополнила солнцезащитными очками, серьгами, кольцами, браслетами, а также остроносыми туфлями-лодочками.

В комментариях подписчики напомнили, что в похожем образе выходила недавно в свет актриса Ким Кардашьян. При этом одни отметили, что платье больше идет Бузовой, другие обвинили российскую телезвезду в плагиате. «Кардашьян нервно курит в сторонке», «Ким Кардашьян: "Только не списывай точь-в-точь"», «На Кардашьян смотрится лучше», — выразили пользователи свое мнение.

Ранее пользователи сети заметили изменения во внешности Ольги Бузовой.

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