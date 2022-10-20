Ольгу Бузову сравнили с Ким Кардашьян

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видео с фестиваля «Жара Cool Fest», где она предстала перед публикой в образе, заимствованном у американской звезды Ким Кардашьян. Пользователи сравнили внешний вид знаменитостей.

На фестиваль, прошедший в подмосковном Красногорске 19 октября, телеведущая решила надеть лазурное обтягивающее платье со шлейфом и рукавами-перчатками. Образ она дополнила солнцезащитными очками, серьгами, кольцами, браслетами, а также остроносыми туфлями-лодочками.