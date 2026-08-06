Олимпийский чемпион назвал Москву городом спортивной жизни
Московские парки стали спортивными кластерами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил олимпийский чемпион по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков.
«Москва – это город, где спорт стал частью повседневной жизни. Еженедельно здесь проводятся десятки открытых тренировок и любительских соревнований. Бесплатные секции работают в каждом округе, а городские парки превратились в спортивные кластеры. Массовость – это не цифры, это атмосфера, когда ты чувствуешь поддержку тысяч людей, бегущих с тобой рядом», – сказал Крюков.
Ранее сообщалось, что в День физкультурника, 8 августа, на Воробьевых горах с 10:00 до 19:00 будет работать площадка «ГТО в Москве». На протяжении всего дня гости смогут получить консультацию у судей комплекса ГТО по общим вопросам и технике выполнения нормативов. Запланированы также тематические мероприятия, познавательная программа и мастер-классы для детей.