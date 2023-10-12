Московский школьник лишился двух миллионов рублей из-за игры в онлайн-казино

Два миллиона рублей взял у родителей для игры в онлайн-казино московский школьник. 16-летний юноша хотел заработать, но лишился всех денег, сообщает Baza.

По информации канала, поиграть в онлайн-казино и обогатиться несовершеннолетнему москвичу предложил его ровесник. Юноша влез в тайник родителей и взял оттуда отложенные на строительство дома деньги. Он отнес их к тому же знакомому, тот помог ему завести аккаунт в онлайн-казино и перевести туда все средства. Но игра прервалась очень быстро из-за вернувшегося домой отца приятеля.

Уже дома юноша обнаружил, что его аккаунт в онлайн-казино заблокирован. Он вспомнил, что не вышел из учетной записи, когда играл с компьютера знакомого, позвонил ему и договорился о встрече.

На встречу знакомый пришел в компании трех взрослых, представившихся сотрудниками ФСБ. Мужчины заявили школьнику, что о деньгах ему стоит забыть. Более того, они потребовали с него еще один миллион рублей.

Когда родители подростка обнаружили пропажу своей заначки, он рассказал им о случившемся. Семья обратилась в полицию.

Ранее формировать отдельный капитал для детей для обеспечения их финансового благополучия в будущем призвала родителей финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.