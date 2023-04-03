Опасная прогулка москвича по проезжей части попала на видео

На кадрах видно, как пожилой россиянин с тростью идет вдоль проезжей части между автомобилями. «Ты не ты, когда торопишься куда-то. То чувство, когда ты машина», — пошутила администрация группы.

Поведение мужчины вызвало неоднозначную реакцию у пользователей сети. «Видимо, перепутал с тротуаром. Странно, что никто не остановился и не помог, москвичи...», — отметили в комментариях.

Ранее на видео попала женщина, выбежавшая без одежды на проезжую часть в московском районе Новокосино. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как обнаженная россиянка идет сначала по разделительной полосе, потом сворачивает на встречную полосу и быстро перебегает дорогу, пока автомобилисты, увидев ее, притормаживают.