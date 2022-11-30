Житель столицы вспомнил об опасном детском развлечении на окраине города

Об опасном детском развлечении на окраине города вспомнил в разговоре с «Мослентой» житель столицы, а именно района Медведково, Юрий Ибрагимов.

«В детстве вместо домов везде были пустыри под застройку. Есть такой анекдот о том, что каждый мужчина — это выживший мальчик. К моим детским воспоминаниям это подходит как нельзя лучше. Однажды мы с друзьями пришли к стройке на углу Полярной и Заповедной улицы, залезли на третий этаж и прыгали с балкона на балкон. Тогда это казалось очень веселым», — сказал горожанин.

Также, по словам Ибрагимова, на одном из пустырей образовывались полутораметровые сугробы. В них местные дети делали подземные норы с кучей комнат.

Среди прочих зимних развлечений собеседник «Мосленты» назвал изготовление лыж из подручных материалов. Он отметил, что лыжи тогда были дефицитным товаром, и родители старались не давать их детям лишний раз. «Как-то среди школьников прошел слух, что в районе строился магазин, и рабочие оставили после себя полозья под стекла. В ширину они были около десяти сантиметров. Мы отправились на стройку, насобирали этих полозьев и загнули их в кипятке — получились лыжи. На них мы вставали без всякий креплений и носились с горок, устраивали целые соревнования», — вспомнил он.

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