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18:56, 25 сентября 2022
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Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа

Терапевт предупредил об опасностях легкого гриппа
Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com/

Об опасностях легкого гриппа «Мосленте» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

«Основная опасность такого состояния состоит в том, что у взрослых после перенесенного на ногах легкого гриппа могут возникнуть серьезные осложнения, вплоть до гриппозной пневмонии», — заявил врач.

Специалист объяснил, что при легкой форме гриппа проявляются следующие симптомы: сухой кашель, повышение температура тела до 37-37,5 градусов, першение или боль в горле, снижение аппетита, нарушение сна, общее недомогание. Нередко при этом человек отказывается от постельного режима и продолжает вести активную жизнь.

Ранее академик РАН, политик, врач Геннадий Онищенко развеял основные мифы о прививках против гриппа.

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