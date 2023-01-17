В МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году

Об опасности крещенских купаний в этом году из-за ослабшего на фоне резкого потепления льда предупредили россиян ученые МЧС России, сообщает ТАСС.

«Оттепели конца прошлого года и первой декады января привели к тому, что на некоторых реках и озерах лед полностью разрушился. Сформировавшееся из-за морозов новое ледовое покрытие водоемов в отдельных районах и местах недостаточно крепкое для выхода на него людей и проезда техники», — сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС).

При этом специалисты подчеркнули, что ситуация с уровнем рек находится в рамках сезонных норм.

Ранее близкое к рекордным значениям тепло пообещал москвичам на Крещение научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В предстоящий четверг, 19 января, в столице ожидается до пяти градусов тепла.