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10:58, 25 февраля 2023
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Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О гололедице на дорогах предупредил автомобилистов столичный Дептранс. Опасная погода сохранится до конца субботы, 25 февраля.

«На дорогах местами возможно образование гололедицы. Будьте внимательны и аккуратны», — призвали в ведомстве. Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, а также избегания резких маневров.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья, 26 февраля.

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