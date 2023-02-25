Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах

О гололедице на дорогах предупредил автомобилистов столичный Дептранс. Опасная погода сохранится до конца субботы, 25 февраля.

«На дорогах местами возможно образование гололедицы. Будьте внимательны и аккуратны», — призвали в ведомстве. Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима, а также избегания резких маневров.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 воскресенья, 26 февраля.