Раскрыта опасность прохладительных алкогольных коктейлей в жару

Об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, они способы нарушить терморегуляцию и привести к опасным последствиям для организма.

«Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция», — раскрыл он.

Брюн уточнил, что нарушение терморегуляции тела повышает риск теплового удара. Наиболее правильным выбором в жаркую погоду нарколог назвал столовую минеральную воду — она компенсирует потерю жидкости и дефицит солей.

Ранее об опасности разливного пива рассказала врач-иммунолог, аллерголог Марина Аплетаева. По ее словам, нарушение правил хранения и продажи напитка может грозить проблемами с желудком и стать причиной отравления.