Врач напомнил об опасности горячих ванн и горчичников при ОРВИ

Об опасности горячих ванн и горчичников при ОРВИ рассказал в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы главный специалист по первичной медико-санитарной помощи ДЗМ Андрей Тяжельников.

«Банные процедуры и горячие ванны противопоказаны во время ОРВИ. При повышенной температуре такие процедуры создают для сердца и сосудов дополнительную нагрузку, с которой организм может не справиться», — сказал специалист и посоветовал для поддержания гигиены делать обтирания или принимать теплый душ.

Также, по словам Тяжельникова, рискованно ставить горчичники при высокой температуре, поскольку они способны ее еще больше повысить. Это средство не так эффективно, как считалось раньше. Вместо того чтобы стимулировать кровообращение, прогревать бронхи и легкие, горчичники могут лишь оставить ожоги и раздражение на коже.

Существует и множество других народных методов лечения ОРВИ и гриппа, которые могут только навредить. Так, нельзя капать сок лука или чеснока в уши и нос (допускается только добавление в пищу), дышать над вареной картошкой, накрывшись полотенцем (рекомендуется использование современных ингаляторов), пить настойки на спирту, водку с перцем, солью или перцовкой (алкоголь не убивает вирус, а только нагружает организм), опасен и метод «пропотеть».

При этом полезно промывать нос и полоскать горло солевыми растворами, а также много пить теплых чаев, отваров или уваров из ромашки, корня имбиря с медом и лимоном, малины, листьев эвкалипта, мяты и клюквы.

Ранее врач призвал отказаться от водки и горячей картошки при лечении ОРВИ. Он отметил, что ни водка, ни молоко с содой, ни кастрюля с картошкой не помогут вам в лечении ОРВИ.