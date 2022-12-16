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01:24, 16 декабря 2022
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Врач предупредила об опасностях новогодних елок

Врач предупредила об опасностях новогодних елок
Фото: Ilya Naymushin / Reuters

О том, чем могут быть опасны новогодние елки — и натуральные, и искусственные, предупредила в личном Telegram-аккаунте врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

«Живая ель осыпается, а значит, есть риск попадания иголок в дыхательные пути ребенку или как заноз "под кожу". Также в тепле из дерева могут полезть насекомые и членистоногие, которые спали между иголок — это чревато укусами и аллергической реакцией. Аллергию и бронхоспазмы могут спровоцировать химикаты, которыми нередко обрабатывают ели для сохранения внешнего вида, и летучие вещества и эфирные масла, выделяемые из хвои в тепле», — заявила врач.

Опасны для здоровья могут быть и искусственные елки. Иголки с ненастоящего дерева тоже могут осыпаться — появляется риск попадания их в дыхательные пути детей. Изделия, изготовленные из поливинилхлорида, могут быть источником фталатов, свинца и других токсичных веществ, если пластик некачественный. Плюс ко всему на таких елках неделями копится пыль.

Ранее были перечислены основные плюсы и минусы натуральных и искусственных елей. Искусственные ели можно многократно использовать и легко установить.

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