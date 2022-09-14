Названы самые опасные для россиян курорты

Самым опасным для россиян курортом в 2022 году назван Адлер, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз Страхового дома ВСК. На указанный отечественный курорт этим летом пришлось 17 процентов страховых случаев.

В пятерку небезопасных мест для отдыха попали и зарубежные курорты: турецкие Кемер (13 процентов страховых случаев), Аланья (12 процентов) и Сиде (10 процентов), а также египетский город Хургада (12 процентов). Реже всего по поводу травм и болезней в страховые компании обращались туристы из Армении, Белоруссии, Финляндии и Туниса.

Практически половина (49 процентов) заявлений о страховых случаях поступала от отдыхающих младше 18 лет, 16 процентов — от туристов в возрасте 30-40 лет, 13 процентов — от путешественников 19-30 лет.

Ранее стали известны затраты россиян на летний отдых. Выяснилось, что самыми заядлыми путешественниками среди жителей страны оказались москвичи.