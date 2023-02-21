20:55, 21 февраля 2023
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Опасные развлечения детей у железной дороги в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москворечье-Сабурово Москва М125»
На юге Москвы заметили детей, катающихся на ледянках с горки возле железной дороги. Опасные развлечения школьников попали на видео в Telegram-канале «Москворечье-Сабурово Москва М125».
На кадрах видно, как один из детей готовиться скатиться с горки в направлении рельс. «Рядом там постоянно проезжают грузовые поезда. Проводите с детьми беседы о том, что катание в таких местах опасно!» — обратились к подписчикам в группе.
Ранее в Подмосковье школьник получил разрыв селезенки на ледяной горке. Во время катания мальчик упал на бок и резко почувствовал себя плохо, его госпитализировали и провели экстренную операцию.