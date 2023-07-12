Операция по спасению повисшего на балконе мужчины попала на видео

В Москве спасли выпавшего с четвертого этажа и повисшего на балконе мужчину Об инциденте, произошедшем в районе Филевский парк, сообщает «Москва 24».

Пожилой мужчина перевалился через подоконник застекленного балкона и повис вниз головой снаружи дома. Очевидцы вызвали на место спасателей.

Работники экстренных служб успели прибыть на место и затащить пенсионера в помещение. Как именно мужчина оказался в опасном положении, пока неизвестно.

Ранее житель Раменского по простыням пытался спуститься из окна многоэтажки и упал с высоты четвертого этажа. Мужчина выжил, но попал в больницу.