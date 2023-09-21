Операция по спасению бездомной собаки в Подмосковье попала на видео

Бездомная собака провалилась в очистной бассейн на заправке в Подмосковье. Операция по ее спасению попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».

По сообщению ведомства, сначала достать собаку пытался сотрудник Мосводостока, но она не шла к нему в руки, уплывала и пыталась укусить. Тогда на помощь пришли сотрудники СпасРезерва. Они спустились в бассейн, заселенный сорняком эйхорнией, в гидрокостюмах.