Операция по спасению бездомной собаки в Подмосковье попала на видео
Бездомная собака провалилась в очистной бассейн на заправке в Подмосковье.
Бездомная собака провалилась в очистной бассейн на заправке в Подмосковье. Операция по ее спасению попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».
По сообщению ведомства, сначала достать собаку пытался сотрудник Мосводостока, но она не шла к нему в руки, уплывала и пыталась укусить. Тогда на помощь пришли сотрудники СпасРезерва. Они спустились в бассейн, заселенный сорняком эйхорнией, в гидрокостюмах.
«Дно заиленно, с перепадами глубины. Собаку оттеснили к бортику, зацепили петлей для ловли животных и подняли с помощью веревки. Взаимодействовать со спасателями животное отказалось, проявляло умеренную агрессию в воде», — рассказали в ведомстве.
Оказавшись на суше и отдышавшись, обессиленная собака ушла в сторону леса.
Ранее операция по спасению упавшего в колодец щенка в Солнечногорске попала на видео.